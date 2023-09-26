Зеленський провів першу Ставку після повернення в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів першу Ставку Верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

Глава держави зазначив, що темами засідання стали ситуація на полі бою та виробництво зброї. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов доповіли про оперативну ситуацію на фронті та плани ворога.

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А командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ Олександр Сирський та Олександр Тарнавський розповіли про перебіг наступальних і оборонних операцій на своїх напрямках. Крім того, міністр оборони Рустем Умєров доповів про забезпечення фронту всім необхідним.

Про забезпечення фронту всім необхідним доповідав міністр оборони Рустем Умєров.

Окрім того, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін підготував велику доповідь щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо дронів.

До того ж голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

Актуально про ситуацію на фронті

Сили оборони продовжують стримувати ворожий наступ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

І водночас продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, наші військові звільнили ще 2 кілометри територій на Бахмутському напрямку.

! Упродовж 19 – 21 вересня Володимир Зеленський перебував з візитом у США, де виступив на Генасамблеї та Радбезі ООН у Нью-Йорку. Президент у Вашингтоні зустрівся з американським лідером Джо Байденом. Також відбулася зустріч з американськими конгресменами.