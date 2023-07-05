Ситуація на ЗАЕС і посилення Півночі: Зеленський провів розширену Ставку

Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача 5 липня. Цього разу вона була розширеною та тривала кілька годин.

За словами глави держави, під час неї обговорювали як ситуацію на Запорізькій АЕС, так і посилення кордонів на Півночі. Ділимося деталями зі Ставки, яка відбулася сьогодні, 5 липня.

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Обговорювали основні виклики

Під час Ставки доповідали командувач Військово-повітряних сил Микола Олещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова ДПСУ Сергій Дейнеко, а також директор "Енергоатому" Петро Котін та директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. Спільно з ними президент обговорював ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Також під час Ставки обговорювали ситуацію на фронті. Доповідали командувачі Валерій Залужний, Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Едуард Москальов і Сергій Наєв. Володимир Зеленський дав розпорядження головнокомандувачу ЗСУ – посилити Північ України.

Крім того, на порядку денному було нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів. Також обговорювали прискорення темпів ремонтування техніки, наданої партнерами. На цю тему заслухали доповіді командувача сил логістики Олега Гуляка, Мінстратегпрому Олександра Камишіна, Мінінфраструктури Олександра Кубракова, а також Міноборони Олексія Резнікова.

Перед цим у Генштабі пояснили, чи готові Сили оборони до можливого підриву Запорізької АЕС. Детальніше про це розповів заступник начальника відомства бригадний генерал Олексій Громов.

Сили оборони готові до підриву