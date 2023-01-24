Поки більшість росіян вірять Путіну, але нові поразки й мобілізація все змінять, – Ейдман
Останні події сильно підривають довіру росіян до президента країни Владіміра Путіна. Поклоніння диктатору вже не таке сильне, як на початку війни з Україною.
Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, поразки російських військових на фронті мають значення для суспільства.
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Чи підтримують росіяни політику Путіна
Ігор Ейдман наголосив, росіяни – це велика кількість людей різних категорій, чиї думки різняться.
Молодь меншою мірою довіряє владі та підтримує війну,
– пояснив він.
За його словами, старше покоління і пенсіонери сильніше виступають за ведення бойових дій на території України. Серед дійсно них є люди, які лояльні до влади.
"Таких більш ніж половина, хоча вони – це не такий шалений відсоток, який малюють кремлівські соціологи", – підкреслив політолог.
Ці люди схильні довіряти тому, що каже президент Росії Владімір Путін та інші так звані російські лідери.
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У що вірять росіяни
Ейдман розказав, що росіяни дотримуються думки, що "курочка по зернятку клює" і Росія виграє війну.
"Поки ще в основної маси населення надія на це є", – пояснив він.
Відповідно, щоб реалізувати задумане потрібна додаткова мобілізація.
Але все-таки треба враховувати, що ці надії були набагато сильніші на початку війни, – звернув увагу він.
Соціолог розповів, що поразка військової армії, перша хвиля мобілізації сильно вдарила по довірі росіян до влади і скоротила число людей, які готові довіряти. На жаль, їхня чисельність не сягає такого рівня, щоб зупинити Путіна і виступити проти війни.
"Я думаю, що через подальші поразки Росії у війні з Україною, наступні хвилі мобілізації такий перелом у настроях суспільства стане реальністю", – наголосив він.
За його словами, це лише питання часу.
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