Українці не хочуть позачергових виборів президента, щодо парламентських – думки розділились

Майже 58% українців не хочуть проведення позачергових виборів президента. Натомість думки щодо нових виборів до Верховної Ради розділилися навпіл.
Джерело:Socis
Про ставлення українців до ідеї проведення дострокових виборів свідчать результати опитування, проведеного Socis.
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Чи хочуть українці дострокових виборів президента
- підтримують цю ідею – 27,25 опитаних,
- скоріше підтримують – 8,9%,
- скоріше не підтримують – 12,2%,
- не підтримують – 45,5%,
- не змогли відповісти – 6,3%.
Відповідно до цих результатів, більшість українців все ж не хочуть нових президентських виборів.
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Ставлення до дострокових виборів у Раду
- підтримують цю ідею – 35,9 опитаних,
- скоріше підтримують – 10,9%,
- скоріше не підтримують – 10,8%,
- не підтримують – 36,3%,
- не змогли відповісти – 6,1%.
Щодо парламентських виборів, то думки українців розділилися приблизно навпіл.
Як українці ставляться до ідеї дострокових виборів / Інфографіка Socis
Що відомо про опитуванняЙого протягом 8 – 12 квітня проводила соціологічна компанія Socis. Шляхом телефонних інтерв'ю опитали 2 000 українців віком від 18 років з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій.
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з імовірністю 0,95): приблизно 2,4% для показників близьких до 50%, приблизно 2,1% для показників, близьких до 25%, приблизно 1,5% – для показників, близьких до 10% та приблизно 1,1% – для показників, близьких до 5%.