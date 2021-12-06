Стефанчук і глави парламентів Польщі й Литви спільно засудили агресію Росії
Джерело:Верховна Рада
Руслан Стефанчук та очільники парламентів Польщі й Литви підписали спільний документ. У ньому засудили збройну агресію Росії проти України.
Глава Верховної Ради України, а також маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький і голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен підписали підсумковий документ. Його сформували за результатами засідання ХІ сесії Міжпарламентської асамблеї трьох країн у Варшаві 5 – 6 грудня.
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Деталі спільного документа глав парламентів
- У документі йдеться про те, що Міжпарламентська асамблея засуджує збройну агресію Росії проти України та окупацію Криму.
- Також Україна, Польща та Литва засуджують незаконне проведення Росією перепису населення на території окупованого півострова та не визнають його результати.
- Асамблея не визнає й результати незаконних виборів до Держдуми Росії
- Окрім того, міжнародну спільноту закликали посилити обмежувальні заходи та санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Заяви щодо ситуації у Білорусі
У підсумковому документі також засудили й білоруську владу – за постійне та навмисне порушення прав людини й використання незаконної міграції для створення штучної міграційної кризи на кордоні з Білоруссю та Литвою.
Асамблея закликала білоруський режим негайно звільнити й реабілітувати політичних в'язнів, яких незаконно заарештували або засудили. Крім того, просять припинити ескалацію на кордоні та зупинити потік нелегальної міграції через свою територію в сусідні країни.
"Люблінський трикутник": що відомо
- Дипломатична ініціатива "Люблінський трикутник" об'єднує Україну, Литву і Польщу. Це формат для співпраці у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.
- Мета платформи – підтримка вступу України в Євросоюз і НАТО та спільна протидія агресії Росії.
- Першу спільну декларацію міністри країн підписали 28 липня 2020 року у польському Любліні.
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