Стефанчук і глави парламентів Польщі й Литви спільно засудили агресію Росії

6 грудня 2021 , 17:02
Читать новость на русском

Джерело:

Верховна Рада

Руслан Стефанчук та очільники парламентів Польщі й Литви підписали спільний документ. У ньому засудили збройну агресію Росії проти України.

Глава Верховної Ради України, а також маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький і голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен підписали підсумковий документ. Його сформували за результатами засідання ХІ сесії Міжпарламентської асамблеї трьох країн у Варшаві 5 – 6 грудня.

Читайте також НАТО побоюється, що Росія може за допомогою мігрантів за 2 години зайняти Сувальський коридор

Деталі спільного документа глав парламентів

  • У документі йдеться про те, що Міжпарламентська асамблея засуджує збройну агресію Росії проти України та окупацію Криму.
  • Також Україна, Польща та Литва засуджують незаконне проведення Росією перепису населення на території окупованого півострова та не визнають його результати.
  • Асамблея не визнає й результати незаконних виборів до Держдуми Росії
  • Окрім того, міжнародну спільноту закликали посилити обмежувальні заходи та санкції проти Росії до повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

Заяви щодо ситуації у Білорусі

У підсумковому документі також засудили й білоруську владу – за постійне та навмисне порушення прав людини й використання незаконної міграції для створення штучної міграційної кризи на кордоні з Білоруссю та Литвою.

Асамблея закликала білоруський режим негайно звільнити й реабілітувати політичних в'язнів, яких незаконно заарештували або засудили. Крім того, просять припинити ескалацію на кордоні та зупинити потік нелегальної міграції через свою територію в сусідні країни.

"Люблінський трикутник": що відомо

  • Дипломатична ініціатива "Люблінський трикутник" об'єднує Україну, Литву і Польщу. Це формат для співпраці у політичній, економічній, соціальній та культурній сферах.
  • Мета платформи – підтримка вступу України в Євросоюз і НАТО та спільна протидія агресії Росії.
  • Першу спільну декларацію міністри країн підписали 28 липня 2020 року у польському Любліні.

Вторгнення Росії в Україну насправді малоймовірне: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська