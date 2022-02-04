Стефанчук подякував Сейму Польщі за резолюцію на підтримку України
Джерело:фейсбук Руслана Стефанчука
Руслан Стефанчук відреагував на схвалення Сеймом Польщі резолюції на підтримку України. Голова Верховної Ради подякував польським колегам за документ.
Польські депутати схвалили резолюцію на тлі скупчення російських військ біля кордону України. Стефанчук зазначив, що такий крок Варшави є солідарним до Києва.
Актуально Вільна Україна – гарант безпеки Польщі: у Варшаві ухвалили важливу резолюцію
Сенат Польщі підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО в навчанні українських військових. Дякуємо нашим друзям за підтримку та солідарність,
– наголосив Стефанчук.
Що відомо про резолюцію
4 січня верхня палата польського парламенту одноголосно схвалила резолюцію на підтримку України. У документі наголосили, що наша держава зараз зіткнулася з "смертельною небезпекою". Тому для Польщі важливо підтримувати державу-сусідку.
"Немає безпечної Польщі без незалежної України", – наголосили депутати.
Сенат підтримав надання Києву політичної та фінансової допомоги. Зокрема мовиться й про постачання зброї для захисту від агресора.
Як Польща підтримує Україну
- 25 січня президент Польщі Анджей Дуда провів непублічну розмову з Джо Байденом та європейськими лідерами. Політики обговорили ситуацію довкола України.
- Одразу після розмови Дуда ініціював скликання Ради безпеки Польщі на якому також аналізували агресію Росії.
- Уряд країни вже готується приймати близько 1 мільйона біженців з України у разі наступу Кремля.
- 3 лютого Варшава направила у нашу країну 9 вантажівок з гуманітарною допомогою, вагою близько 40 тонн. Для боротьби з коронавірусом Польща виділила Україні табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та інфузійні набори.
Це може вас зацікавити – П'ять країн запустили фонд для допомоги Україні: відео
Повний текст публікації Руслана Стефанчука у фейсбуці:
"Без незалежної України не може бути безпечної Польщі". Польський Сенат одноголосно ухвалив Постанову про підтримку України.
Підкреслюється, що Сенат Польщі підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО в навчанні українських військових.
Дякуємо нашим друзям за підтримку та солідарність!