Стефанчук подякував Сейму Польщі за резолюцію на підтримку України

Руслан Стефанчук відреагував на схвалення Сеймом Польщі резолюції на підтримку України. Голова Верховної Ради подякував польським колегам за документ.

Польські депутати схвалили резолюцію на тлі скупчення російських військ біля кордону України. Стефанчук зазначив, що такий крок Варшави є солідарним до Києва.

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Сенат Польщі підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО в навчанні українських військових. Дякуємо нашим друзям за підтримку та солідарність,

– наголосив Стефанчук.

Що відомо про резолюцію

4 січня верхня палата польського парламенту одноголосно схвалила резолюцію на підтримку України. У документі наголосили, що наша держава зараз зіткнулася з "смертельною небезпекою". Тому для Польщі важливо підтримувати державу-сусідку.

"Немає безпечної Польщі без незалежної України", – наголосили депутати.

Сенат підтримав надання Києву політичної та фінансової допомоги. Зокрема мовиться й про постачання зброї для захисту від агресора.

Як Польща підтримує Україну

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Повний текст публікації Руслана Стефанчука у фейсбуці:

"Без незалежної України не може бути безпечної Польщі". Польський Сенат одноголосно ухвалив Постанову про підтримку України.

Підкреслюється, що Сенат Польщі підтримує політичну та фінансову допомогу Україні, постачання зброї та участь солдатів з країн-членів НАТО в навчанні українських військових.

Дякуємо нашим друзям за підтримку та солідарність!