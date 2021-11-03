Стефанчук пояснив, хто може перемогти Зеленського на наступних виборах

Руслан Стефанчук висловився про президентські вибори, які мають відбутися у 2024 році. Він переконаний, що список кандидатів однозначно здивує українців.

Водночас спікер парламенту вважає, що назвати конкретні прізвища зараз неможливо. Зокрема тому, що декого з тих, хто тоді балотуватиметься, зараз українці не знають.

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Хто змагатиметься за крісло глави держави

На думку Стефанчука, на виборах у 2024 році буде багато несподіванок. Мовляв, низка політиків захочуть наслідувати чинного президента Володимира Зеленського й намагатимуться повторити його приклад. "Це буде різнобарв'я та різнотрав'я", – жартома додав нардеп.

Спікер Верховної Ради переконаний, що у президенти точно знову балотуватимуться "традиційні політичні пенсіонери". Втім, неодмінно з'являться й нові обличчя. При цьому, основна політична боротьба, вважає Стефанчук, розгортатиметься впродовж останнього року перед виборами.

Про ймовірну участь Зеленського у виборах

Політик також прокоментував шанси Зеленського перемогти на виборах вдруге, якщо той надумає знову балотуватися. Стефанчук стверджує, що чинний президент може поступитися лише такому ж несистемному політику, яким є сам. "Мені здається, що "тефлонового політика" може перемогти тільки "тефлоновий політик", – підсумував спікер Ради.

Зеленський та другий президентський термін: що відомо

"Тефлоновими" називають політиків, до якого не пристає ніяка критика. Так говорять про тих, кому вдається зберегти рейтинг, навіть попри політичні чи управлінські помилки.

Коли Володимир Зеленський став президентом, то стверджував, що прийшов до влади лише на один термін. Втім, у травні 2020 року він допустив, що балотуватиметься й вдруге, якщо "так скаже народ України". При цьому, політик уточнив, що насамперед зважатиме на думку своїх рідних.

На початку жовтня глава держави розповів, що до другої каденції поки що не готується. Мовляв, має намір виконати свої передвиборчі обіцянки ще до кінця першого терміну. Наразі, за оцінками політика, його команда змогла втілити у реальність вже 30 – 35% передвиборчої програми щодо законодавства.