Стефанчук привітав Роберту Мецолу з обранням головою Європарламенту

18 січня 2022 , 15:45

Джерело:

телеграм Верховної Ради

Руслан Стефанчук 18 січня привітав привітав Роберту Мецолу з обранням на посаду президентки Європарламенту. На цій посаді політикиня замінила Давида Сассолі, який раптово пішов з життя.

Вітання Стефанчука оприлюднила Верховна Рада. Спікер наголосив, що очікує на плідну співпрацю й посилення партнерства між Радою та Європарламентом.

Зауважте Помер спікер Європейського парламенту Давид Сассолі

Щирі вітання Роберті Мецолі з обранням на посаду президентки Європейського Парламенту. Очікую на плідну співпрацю й посилення партнерства між Верховною Радою та Європарламентом,
– заявив Стефанчук.

Мецола очолила Європарламент

  • Роберта Мецола стала наймолодшою президенткою ЄП в історії. Політикині – 43 роки. Народилася вона на Мальті. 
  • Депутаткою Європарламенту Мецола була від 2013 року.
  • Кандидатуру Мецоли підтримали 458 депутатів.
  • Політикиня тимчасово керувала Європарламентом після смерті Сассолі.
Зауважте! Сассолі помер у ніч на 11 січня. Причиною стало порушення роботи імунної системи. Поховали політика у Римі. На церемонію прощання приїхали глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель.
Автор: Мар'яна Бекало