ЄС отримав листа від Порошенка з критикою влади: Стефанчук каже про безвідповідальність політика

Колишній президент України Порошенко звернувся до ЄС, зазначаючи, що чинна влада не випускає опозицію за кордон. Це прокоментував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, зазначаючи, що підписав відрядження політику у визначений законодавством строк.

Стефанчук відреагував звернення Порошенка до Брюсселя, наголосивши на важливості євроінтеграції для України. Він вважає, що особисті інтереси не повинні переважати національні, – інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Порошенко VS. Стефанчук: хто має рацію

Уточнимо, що Єврокомісар з питань розширення отримав і оприлюднив лист від Петра Порошенка з проханням вплинути на ситуацію з невиїздом опозиції за кордон.

Це крайня і персональна безвідповідальність людина, яка знає, до кого вона звернулася, ставить свої особисті речі на одну шальку терезів, разом з тим, що є для України євроінтеграція,

– стверджує спікер парламенту.

Стефанчук також зазначив, що був у відрядженні за кордоном, коли надійшло звернення Порошенка з проханням дозволити виїзд. Він акцентував, що після повернення в Україну одразу підписав дозвіл на поїздку. Спікер висловив нерозуміння через дії Порошенка, який звернувся до ЄС.

"На мене неможливо впливати якимись аркушами чи кляузами. Я приїхав, я одразу ж підписав. І до того ж людина була поінформована, що все буде підписано", – наголошує Стефанчук.

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Інший скандал – те саме питання

Нещодавно Петро Порошенко, п'ятий президент України, зіткнувся з юридичною поразкою у справі про заборону на його виїзд за кордон.