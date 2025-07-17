Стефанішина може стати послом у США, в Умєрова буде інше завдання, – ЗМІ
- Станом на ранок 17 липня найбільш ймовірним кандидатом на пост посла України у США є Ольга Стефанішина, повідомляють джерела ЗМІ.
- Київ чекає попередньої реакції на її кандидатуру від США.
Найбільш ймовірним кандидатом на пост посла України у США станом на ранок 17 липня є Ольга Стефанішина. Наразі в Києві очікують попередньої реакції на її кандидатуру від американської сторони.
Про це пише 24 Канал з посиланням на видання РБК-Україна, якому про це повідомили їхні поінформовані джерела.
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Що відомо про ймовірну нову посаду Стефанішиної?
Відповідно до даних джерел видання, Рустем Умєров, якого раніше називали основним претендентом на посаду посла України у США, може сфокусуватись на ролі перемовника, адже він залишається головою переговорної групи з російською стороною в рамках стамбульського формату.
В ЗМІ пишуть, що, ймовірно, загалом призначення нового посла України у США потребуватиме певного часу через проходження всіх необхідних процедур.
Водночас сама Стефанішина на своїй сторінці в фейсбуці зазначила, що наступні кілька місяців "присвятить більше часу рідним".
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Нагадаємо, що Верховна Рада 16 липня відправила у відставку уряд Шмигаля. Арахамія оприлюднив склад нового Кабміну, який представлять Раді на погодження.