"Стежить за ситуацією": Назарбаєв перебуває у Казахстані, – дипломат

12 січня 2022 , 16:55
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Джерело:

РБК

Посол Казахстану в Азербайджані Сержан Абдикарімов заявив, що Нурсултан Назарбаєв перебуває у Нур-Султані. Політик уважно стежить за ситуацією у країні.

За словами дипломата, Назарбаєв перебуває на постійному зв'язку з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим. Також Абдикарімов повідомив, що ексочільник Казахстану провів декілька телефонних розмов з керівниками дружніх країн.

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Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану. Він стежить за ситуацією,
– запевнив дипломат.

Назарбаєва може вже не бути

  • Опозиційний журналіст Айдос Садиков розповів, що Назарбаєв може більше не з'явитися на публіці.
  • Журналіст зауважив: спершу з'явився фейк про те, що Назарбаєв з молодшим братом та племінником покинули країну. 
  • Водночас може бути, що Назарбаєва – вже нема. Садиков зауважив, що "таке теж не виключають".

У Назарбаєва запевнили, що його не звільняли

  • Речник експрезидента Казахстану Айдоса Укібая заявив, що інформація про звільнення Назарбаєва з посади очільника Радбезу є нібито неправдивою.
  • Колишній президент начебто сам ухвалив рішення піти з посади.

Історія Назарбаєва: дивіться відео

 

Автор: Мар'яна Бекало