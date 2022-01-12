"Стежить за ситуацією": Назарбаєв перебуває у Казахстані, – дипломат
12 січня 2022 , 16:55Читать новость на русском
Джерело:РБК
Посол Казахстану в Азербайджані Сержан Абдикарімов заявив, що Нурсултан Назарбаєв перебуває у Нур-Султані. Політик уважно стежить за ситуацією у країні.
За словами дипломата, Назарбаєв перебуває на постійному зв'язку з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим. Також Абдикарімов повідомив, що ексочільник Казахстану провів декілька телефонних розмов з керівниками дружніх країн.
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Назарбаєв перебуває у столиці Казахстану. Він стежить за ситуацією,
– запевнив дипломат.
Назарбаєва може вже не бути
- Опозиційний журналіст Айдос Садиков розповів, що Назарбаєв може більше не з'явитися на публіці.
- Журналіст зауважив: спершу з'явився фейк про те, що Назарбаєв з молодшим братом та племінником покинули країну.
- Водночас може бути, що Назарбаєва – вже нема. Садиков зауважив, що "таке теж не виключають".
У Назарбаєва запевнили, що його не звільняли
- Речник експрезидента Казахстану Айдоса Укібая заявив, що інформація про звільнення Назарбаєва з посади очільника Радбезу є нібито неправдивою.
- Колишній президент начебто сам ухвалив рішення піти з посади.
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