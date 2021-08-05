Стежте за сайтом президента, – Данілов про можливі санкції проти Коломойського

Секретар РНБО повідомив, що незабаром можуть з’явитись нові прізвища українських олігархів, які потраплять під санкції. Саме тому Олексій Данілов порадив стежити за сайтом президента.

Так секретар РНБО відповів на питання, чи потраплять у санкційний перелік Ігор Коломойський, Олександр Дубінський та Андрій Деркач.

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Ніяких таємних санкцій нема, – Данілов

Всі санкції, вже введені проти громадян України, розміщені на сайті президента. Ніяких санкцій в таємному режимі немає,

– наголосив Данілов.

Секретар РНБО каже, якби проти цих осіб були якісь каральні обмеження, то їх би обов’язково оприлюднили. Щодо нових санкцій, то вони з’являться на сайті офіційного представництва глави держави.

До вересня мають розробити систему моніторингу олігархів

Зазначимо, що Рада нацбезпеки та оборони доручила до вересня розробити систему моніторингу за діяльністю олігархів. Відповідне доручення отримали апарат та члени РНБО, Антимонопольний комітет, Служба безпеки України та усі органи центральної виконавчої влади.

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