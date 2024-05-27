Європейські країни НАТО створять "стіну безпілотників" для захисту від Росії, – The Telegraph

Європейські партнери з НАТО планують створення так званої стіни безпілотників, про що пишуть західні ЗМІ. Потрібна вона для захисту від можливої агресії та провокацій з боку Росії.

За словами аналітиків, розташована стіна буде вздовж кордонів. Над проєктом працюють такі країни, як Норвегія, Польща та Фінляндія спільно з країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою.

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Європа готується захищатися

Країни Північноатлантичного альянсу, які межують з Росією, дедалі більше турбуються про можливий напад за наказом самопроголошеного президента Владіміра Путіна.

На відповідний крок Москва з більшою ймовірністю піде, якщо зазнає поразки Україна. Тому і європейські держави взялися за створення стіни з БпЛА.

Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн,

– констатувала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Водночас аналітики згадують, що:

Польща уже витратила мільярди коштів на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю;

уже витратила мільярди коштів на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю; Естонія побудувала мережу прикордонних військових бункерів для захисту;

побудувала мережу прикордонних військових бункерів для захисту; Фінляндія приєдналася до НАТО – ця країна має спільний кордон з Росією, що простягається на 1 300 кілометрах.

Російські провокації на кордоні

Уже тривалий час Москва використовує мігрантів як зброю, аби дестабілізувати ситуацію в Європі. У 2023 році Фінляндія навіть була змушена закрити пункти пропуску з Росією після того, як Кремль привіз мігрантів з Азії та відправив їх через кордон на велосипедах.

Також 21 травня на сайті уряду Росії з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Ініціативу подало кремлівське Міністерство оборони, але після розголосу документ зник зі сайту.

Уже 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. США та Євросоюз вимагають пояснень від Кремля з огляду на такі провокації. Вони розуміють, що Росія випробовує реакцію Заходу.

Деталі щодо "стіни безпілотників" згодом оприлюднять. Угода, підписана на вихідних – 25 і 26 травня, – є частиною ширшого підходу до протидії загрозі з боку росіян.