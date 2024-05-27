Європейські країни НАТО створять "стіну безпілотників" для захисту від Росії, – The Telegraph

27 травня 2024, 07:18
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Джерело:

The Telegraph

Європейські партнери з НАТО планують створення так званої стіни безпілотників, про що пишуть західні ЗМІ. Потрібна вона для захисту від можливої агресії та провокацій з боку Росії.

За словами аналітиків, розташована стіна буде вздовж кордонів. Над проєктом працюють такі країни, як Норвегія, Польща та Фінляндія спільно з країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою.

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Європа готується захищатися

Країни Північноатлантичного альянсу, які межують з Росією, дедалі більше турбуються про можливий напад за наказом самопроголошеного президента Владіміра Путіна.

На відповідний крок Москва з більшою ймовірністю піде, якщо зазнає поразки Україна. Тому і європейські держави взялися за створення стіни з БпЛА.

Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн,
– констатувала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Водночас аналітики згадують, що:

  • Польща уже витратила мільярди коштів на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю;
  • Естонія побудувала мережу прикордонних військових бункерів для захисту;
  • Фінляндія приєдналася до НАТО – ця країна має спільний кордон з Росією, що простягається на 1 300 кілометрах.

Зверніть увагу! Деталі щодо "стіни безпілотників" згодом оприлюднять. Угода, підписана на вихідних – 25 і 26 травня, – є частиною ширшого підходу до протидії загрозі з боку росіян.

Російські провокації на кордоні

  • Уже тривалий час Москва використовує мігрантів як зброю, аби дестабілізувати ситуацію в Європі. У 2023 році Фінляндія навіть була змушена закрити пункти пропуску з Росією після того, як Кремль привіз мігрантів з Азії та відправив їх через кордон на велосипедах.
  • Також 21 травня на сайті уряду Росії з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Ініціативу подало кремлівське Міністерство оборони, але після розголосу документ зник зі сайту.
  • Уже 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. США та Євросоюз вимагають пояснень від Кремля з огляду на такі провокації. Вони розуміють, що Росія випробовує реакцію Заходу.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак