Європейські країни НАТО створять "стіну безпілотників" для захисту від Росії, – The Telegraph
Джерело:The Telegraph
Європейські партнери з НАТО планують створення так званої стіни безпілотників, про що пишуть західні ЗМІ. Потрібна вона для захисту від можливої агресії та провокацій з боку Росії.
За словами аналітиків, розташована стіна буде вздовж кордонів. Над проєктом працюють такі країни, як Норвегія, Польща та Фінляндія спільно з країнами Балтії – Естонією, Латвією та Литвою.
Дивіться також Нова розробка Росії – "Гром-Е1": що відомо про ракету-гібрид, якою вдарили по Харкову
Європа готується захищатися
Країни Північноатлантичного альянсу, які межують з Росією, дедалі більше турбуються про можливий напад за наказом самопроголошеного президента Владіміра Путіна.
На відповідний крок Москва з більшою ймовірністю піде, якщо зазнає поразки Україна. Тому і європейські держави взялися за створення стіни з БпЛА.
Це абсолютно нова річ. Кордон безпілотників з Норвегії до Польщі дозволить захиститися від провокацій з боку недружніх країн,
– констатувала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.
Водночас аналітики згадують, що:
- Польща уже витратила мільярди коштів на модернізацію оборони свого кордону з Білоруссю;
- Естонія побудувала мережу прикордонних військових бункерів для захисту;
- Фінляндія приєдналася до НАТО – ця країна має спільний кордон з Росією, що простягається на 1 300 кілометрах.
Російські провокації на кордоні
- Уже тривалий час Москва використовує мігрантів як зброю, аби дестабілізувати ситуацію в Європі. У 2023 році Фінляндія навіть була змушена закрити пункти пропуску з Росією після того, як Кремль привіз мігрантів з Азії та відправив їх через кордон на велосипедах.
- Також 21 травня на сайті уряду Росії з'явився так званий наказ про "односторонню зміну кордону" з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Ініціативу подало кремлівське Міністерство оборони, але після розголосу документ зник зі сайту.
- Уже 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. США та Євросоюз вимагають пояснень від Кремля з огляду на такі провокації. Вони розуміють, що Росія випробовує реакцію Заходу.