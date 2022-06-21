Стіна і рів із крокодилами: колишньої України більше не буде
Джерело:фейсбук Яна Валетова
Гра буде довгою. Потрібно розуміти, що на нас чекає дистанція стаєрська. Повинно вистачити сил, дихання, фінансових резервів і, що головне, психічних.
Диявол усередині нас. Слабість, страх поразки, невпевненість – це союзники нашого ворога.
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Ізраїль зміг і Україна зможе
Ізраїль 74 роки розвивається і живе у протистоянні з арабським світом, що налічує мільярд+ населення. Любить, відпочиває, будує, прогресує, не виходячи зі стану війни, розквітаючи між активними фазами.
Звичайно, у нас поряд ї**нута країна зі 140 мільйонами населення і величезними ресурсами, але у нього становище гірше. Ізраїльтяни змогли? І ми зможемо.
У першу війну, а вона почалася ще до того, як на карті офіційно виник Ерец-Ісраель, ізраїльтяни відбивалися, клепаючи автомати з обрізків водопровідних труб. І відбилися. Вони живуть буквально, не фігурально – буквально – в оточенні ворогів, які мріють знищити їх. А в нас хоча б з одного боку – друзі. Вже легше.
Важливо Немає ніякого "русского міра", як виявилося
Колишньої України не буде
Ми маємо вистояти і ми вистоїмо. У нас є бажання і нам допоможуть із грошима та зброєю. Тільки всім нам треба зрозуміти: колишній світ помер, він уже ніколи не повернеться. Колишньої України немає і немає жодної можливості повернути її назад. І нема для чого. Потрібно будувати нову країну, на нових принципах.
Не буде більше ні газу по п'ятдесят, ні спільного бізнесу з орками, ні перехресного запилення із "братським" народом, ні спільної культури. Нічого. На десятки років. Стіна та рів із крокодилами. Доки там не вимруть нинішні Z і V. Гештальт 1654 закритий остаточно.
Нам не треба будувати Анти-Росію. Нам треба будувати нашу Україну – заможну та незалежну. У будь-яких умовах.
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