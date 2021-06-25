Стіна – це не просто слова, – Зеленський про "план Б" щодо Донбасу
Джерело:ТСН
Що робити, якщо домовитися з Росією щодо Донбасу так і не вдасться? Чи може у такому випадку Україна поставити "стіну" на межі з окупованим регіоном?
Мовиться про "стіну" у відносинах і комунікації. Президент Зеленський переконаний, що рішення про це може ухвалити тільки народ України.
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"План Б" щодо Донбасу
У Президента України Володимира Зеленського запитали, як він оцінює процес врегулювання ситуації на Донбасі, з огляду на нещодавню зустріч президентів Росії Володимира Путіна й США Джо Байдена.
- Зокрема, чи не час переходити на якийсь альтернативний план дій – умовний "план Б".
Зеленський сказав, що Україна вже перебуває у рамках реалізації такого альтернативного плану. Утім, деталей не розкрив. Натомість глава держави розповів про ідею поставити "стіну" на межі з окупованими регіонами:
- "Стіна – це ж не просто слова. Стіна – це все. Стіна в усіх відносинах. В усіх комунікаціях".
- "А що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію?"
- "Що робити з підприємствами Донбасу – не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь".
Тобто, стіна – це повне розірвання відносин. Про запуск цього плану має приймати рішення народ України,
– наголосив Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, до цього може дійти, якщо вдасться досягти альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами Америки й Росією.Важливо: головне з інтерв'ю Зеленського – про Медведчука, Порошенка, війну на Донбасі й Путіна.