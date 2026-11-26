У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова стався вибух у багатоповерховому будинку. За попередніми даними, у квартирі на 22-му поверсі вибухнув туристичний газовий балон, коли мешканці готували їжу.

Про це повідомляє поліція Києва.

Що сталося в багатоповерхівці на Драгоманова?

Близько 15:00 26 листопада у Києві стався вибух у квартирі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Драгоманова. Інцидент трапився на 22-му поверсі. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції, після чого на місце оперативно прибули слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.

Правоохоронці попередньо встановили, що причиною вибуху став туристичний газовий балон. За їхніми даними, він вибухнув під час приготування їжі мешканцями квартири.

За попередньою інформацією поліції, унаслідок вибуху постраждала одна людина. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Причини та деталі події уточнюються.

У Києві обвалилася частина будинку на вулиці Драгоманова / Поліція Києва

Після вибуху в місцевих Telegram-каналах почали поширювати повідомлення про обвал частини багатоповерхівки на Драгоманова. Очевидці та адміністратори пабліків публікують інформацію про пошкодження конструкцій будинку.

У Дарницькому районі Києва стався вибух: дивіться відео

Попередньо, інцидент не пов'язаний із російською атакою. Наразі офіційної інформації про масштаби руйнувань і стан будинку немає, правоохоронці з'ясовують обставини події.

Водночас 26 листопада у Дніпровському районі Києва на вулиці Павла Тичини також стався вибух туристичного газового балона в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників о 12:24.

Як зазначили у ДСНС, вибух стався у помешканні, розташованому на п'ятому поверсі будинку.

Унаслідок інциденту пошкодило віконні рами та меблі у квартирі. Після вибуху подальшого горіння не було, тому ліквідовувати пожежу рятувальникам не довелося.

Загиблих і постраждалих унаслідок події немає. Причини вибуху встановлюють правоохоронці.

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Водночас у столиці зберігається загроза російських атак. Окупанти продовжують завдавати ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку мешканців багатоповерхівок. Детальніше про останні російські атаки на Київ та загрозу для мирного населення читайте у матеріалі 24 Каналу.