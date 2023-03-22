Біля дитмайданчика у центрі Києва здетонувала граната: загинув молодий чоловік
Джерело:Поліція Києва
У столиці 22 березня в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната. Як стало відомо, унаслідок вибуху він загинув на місці.
Деталі моторошного інциденту розслідують правоохоронці. Трагедія сталася у Подільському районі Києва.
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На місце події приїхали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі
Поліція розслідує смерть чоловіка у Подільському районі Києва. За попередньою інформацією, 29-річний чоловік загинув після того, як в його руках здетонувала граната.
У Подільському районі Києві стався вибух / Фото поліції Києва
Свідки, які почули вибух на провулку Квітневому, негайно повідомили про це поліцію. Як повідомляють, на місце події приїхали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі.
Слідчі вже працюють на місці подій / Фото поліції Києва
На опублікованих поліцією фото видно, що моторошний інцидент стався поблизу дитячого майданчика. Правоохоронці встановлюють деталі.
Біля дитмайданчика у руках чоловіка здетонувала граната / Фото поліції Києва
Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство,
– повідомили слідчі.
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Уночі росіяни атакували дронами Ржищів: що про це відомо
- Вночі 22 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Ржищів, що на Київщині. Ворожі безпілотники влучили у будівлю гуртожитку.
- За даними начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова, унаслідок нападу дронів, 7 людей отримали травми. Перші вибухи пролунали о 3 годині ночі, а згодом ще низка.
- Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб з гуртожитку. Частина будівлі майже повністю зруйнована, там сталася пожежа.
- У результаті атаки, 20 осіб госпіталізували до лікарні. Доля ще 5 осіб наразі невідома.