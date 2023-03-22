Біля дитмайданчика у центрі Києва здетонувала граната: загинув молодий чоловік

У столиці 22 березня в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната. Як стало відомо, унаслідок вибуху він загинув на місці.

Деталі моторошного інциденту розслідують правоохоронці. Трагедія сталася у Подільському районі Києва.

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На місце події приїхали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі

Поліція розслідує смерть чоловіка у Подільському районі Києва. За попередньою інформацією, 29-річний чоловік загинув після того, як в його руках здетонувала граната.



У Подільському районі Києві стався вибух / Фото поліції Києва

Свідки, які почули вибух на провулку Квітневому, негайно повідомили про це поліцію. Як повідомляють, на місце події приїхали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі.



Слідчі вже працюють на місці подій / Фото поліції Києва

На опублікованих поліцією фото видно, що моторошний інцидент стався поблизу дитячого майданчика. Правоохоронці встановлюють деталі.



Біля дитмайданчика у руках чоловіка здетонувала граната / Фото поліції Києва

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство,

– повідомили слідчі.

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