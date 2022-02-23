У Берліні та Парижі відбулися акції на підтримку України

У Берліні 22 лютого люди вийшли на акцію з підтримкою України. Люди скандували: "Путін, геть з Донбасу".

Активіст Олександр Снідалов розповів, що участь в акції біля російського посольства у Берліні взяли близько тисячі людей. Захід висвітлювали десятки телекамер.

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Близько тисячі людей скандують "Putin raus Donbas", що означає "Путін, геть з Донбасу!". Скандують українці, німці, білоруси, грузини, чеченці, поляки і навіть росіяни,

– заявив Снідалов.

Активіст зауважив, що українські вимоги будуть на сторінках усіх ЗМІ. Снідалов назвав такі вимоги:

ввести санкції проти Володимира Путіна та його грошових мішків;

назавжди зупинити "Північний Потік-2";

надати Україні оборонне озброєння.

Акція на підтримку України / Фейсбук Олександра Снідалова

Акція у Парижі

У французькій столиці люди також вийшли на акцію підтримки України. Захід ініціював Яннік Жадо – кандидат в президенти Франції.

Прошу президента Франції зібрати основні політичні сили країни і скликати європейський саміт у Києві, щоб показати твердість ЄС,

– наголосив політик.



Акція у Парижі / lemonde.fr

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис Снідалова:

"В цю секунду на площі поруч з російським посольством в Берліні близько тисячі людей скандують "Putin raus Donbas!", що означає "Путін геть з Донбасу!". Скандують українці, німці, білоруси, грузини, чеченці, поляки і навіть росіяни.

Українська спільнота останнім часом постійно оновлює рекорди масовості акцій на підтримку України. Цього підтримати територіальну цілісність та суверенітет України зібралось більше 1000 мешканців Берліну. І це не межа.

Акцію висвітлюють десятки телекамер, українські вимоги будуть на сторінках усіх ЗМІ. А вони є простими:

вивести російські війська з Донбасу.

ввести санкції проти Путіна та його грошових мішків

назавжди зупинити "Північний Потік -2"

надати Україну оборонне озброєння

Німеччина прокидайся.

Розкрий очі, ось він, Гітлер 21-го століття".