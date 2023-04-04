Столтенберг просить членів НАТО щороку виділяти по 500 мільйонів євро для України, – Bloomberg

Генсек НАТО Єнс Столтенберг просить країни-члени Альянсу щороку виділяти по 500 мільйонів євро для допомоги Україні. Очільник НАТО прагне, щоб союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні (CAP).

Фонд Комплексного пакета допомоги Україні передбачає короткострокову допомогу, як паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Дивіться також План для України і вступ Фінляндії: чого очікувати від зустрічі глав МЗС країн НАТО

Деталі пропозиції Столтенберга ще опрацьовують

Також CAP спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Водночас деталі пропозиції Столтенберга, за даними джерел Bloomberg, ще належить опрацювати.

Агенція зазначає, що допомога Україні в переході на стандарти НАТО може також допомогти союзникам підтримувати летальну підтримку за допомогою постачання сучасного озброєння на тлі вичерпання запасів радянської техніки.

Столтенберг 3 квітня заявив журналістам, що міністри закордонних справ країн-членів Альянсу погодяться розпочати роботу над багаторічною програмою для України, коли зберуться у Брюсселі на дводенну зустріч, яка розпочнеться у вівторок, 4 квітня.

Також Столтенберг раніше інформував, що від початку повномасштабної війни Росії члени НАТО надали Україні безпрецедентні 120 мільярдів доларів. За його словами, найбільший донор – США.

Кулеба в Брюсселі зустрівся з Боррелем

У Брюсселі вперше з 2017 року відбудеться комісія "Україна – НАТО" на рівні міністрів. До цього зустрічі комісії роками блокувала Угорщина через український Закон про освіту.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже прибув до Брюсселя. Він у соціальних мережах повідомив, що свій візит до Брюсселя розпочав із зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми зосередилися на кроках, спрямованих на прискорення ініціативи ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України, а також на шляхах розширення підтримки в рамках Європейського фонду миру. Крім того, ми обговорили майбутні контакти між ЄС та Китаєм", – зазначив Кулеба.