Столтенберг і Макрон обговорили Україну перед візитом президента Франції до Росії
5 лютого 2022 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:Єнс Столтенберг у твіттері
Єнс Столтенберг 5 лютого поспілкувався телефоном з Еммануелем Макроном. Політики обговорили скупчення російських військ на кордонах з Україною.
Про це генеральний секретар Північноатлантичного альянсу повідомив на своїй сторінці у соцмережах.
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Провели добру розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про нарощування Росією військової потужності в Україні та довкола неї,
– зазначив генсек НАТО.
Єнс Столтенберг наголосив, що високо цінує особисту відданість Макрона подвійному підходу Альянсу:
- стримування/захист;
- діалог.
"Єдність НАТО має ключове значення у цей критичний момент", – зауважив теж генеральний секретар.Зверніть увагу! Президент Франції Еммануель Макрон відвідає Росію 7 лютого. Вже наступного дня, 8 лютого, глава держави здійснить офіційний візит до України.
Макрон поговорив з Байденом
- Еммануель Макрон 2 лютого поспілкувався телефоном з Джо Байденом.
- Під часи розмови президенти Франції та Сполучених Штатів наголосили на підтримці України і координуванні спільних дій у випадку вторгнення Росії на територію нашої держави.