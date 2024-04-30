Подарунок від Столтенберга невдовзі може бути на лінії фронту: зведення від Світана

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 29 квітня прибув до Києва з неоголошеним візитом. Ймовірно, є якась прихована причина для такого раптового візиту, і стосується вона ведення бойових дій.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що Столтенберг не приїхав би до Києва з порожніми руками.

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Для чого Столтенберг приїхав до Києва

Світан вважає, що є якась прихована причина, через яку терміново приїхав Столтенберг. І криється вона у веденні бойових дій. Можливо, візит пов'язаний з інавгурацією Путіна чи деякими ймовірними діями наших військ.

Річ у тім, що у Путіна зараз велика проблема, чи готуватися до інавгурації, адже це доволі серйозна операція під час ведення бойових дій. На його думку, глибинна причина візиту Столтенберга – узгодити дії наших військ у межах 7 травня.

Звісно ж, наголосив він, генсек НАТО не приїхав би з порожніми руками – щось нам таки привіз.

Я думаю, той подарунок найближчим часом буде на лінії фронту,

– заявив полковник запасу.

Військовий експерт додав, що впродовж 2 тижнів буде зрозуміло, з чим генсек НАТО приїжджав до України.

Чи це можуть бути додаткові Patriot

Полковник запасу вважає, що навряд чи основною причиною візиту Столтенберга є постачання в Україну систем Patriot. Аби обговорити це питання йому необов'язково було їхати до Києва.

Основна причина поки що занадто глибока,

– сказав Світан.

Він зауважив, що зрозуміло, що Patriot нам потрібні не лише для виконання завдань протиповітряної оборони, а й для наступальних дій.

Адже, додав льотчик-інструктор, коли в Україну заходитимуть F-16, ці літаки не зможуть виконувати бойові завдання без прикриття Patriot, які мають бути розгорнуті вздовж лінії фронту. Тому ця зв'язка цілком зрозуміла.

Атака по Криму

Вночі 30 квітня у низці міст окупованого Криму прогриміли потужні вибухи. Загарбники поскаржилися на комбіновану атаку. Вони заявили, що ЗСУ вдарили по півострову щонайменше 10 ракетами ATACMS, які Україна мала отримати від США.

Світан зауважив, що якщо ударів по Сімферополю чи Севастополю завдано ATACMS, то це однозначно могли бути ракети з дальністю 300 кілометрів.

Хоча, нагадав він, по Сімферополю, Севастополю, Гвардійському раніше били ракетами Storm Shadow і SCALP.

Не виключаю, що була комбінована атака. Оптимальний варіант саме так здійснювати атаки,

– заявив полковник запасу.

На його думку, зараз триває підготовка до ударів по військових об'єктах у Криму. Тому що останні 2 тижні знищуються переважно радіолокаційні станції, системи ППО, що відбувається перед завоюванням переваги у повітрі.

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