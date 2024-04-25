"Ще не пізно": Столтенберг назвав умову, за якої Україна може виграти війну

Російські загарбники не полишають спроб захопити Україну, завдаючи ударів по мирному населенню та руйнуючи інфраструктуру. Однак наша держава все ще може здобути перемогу у війні проти окупантів.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході у Берліні. За його словами, Україна ще може вибороти перемогу, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передачі.

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Велика підтримка вже на шляху

Генсек Північноатлантичного альянсу зазначив, що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше. Водночас Сполучені Штати протягом кількох місяців надати Україні фінансування.

Ба більше, постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які вони раніше обіцяли забезпечити. За його словами, подібні затримки мають негативні наслідки для нашої держави.

Як наголосив Столтенберг, через це Україні не вистачало систем протиповітряної оборони, що дозволило російським ракетам та дронам вражати цілі. Зокрема, українським захисникам не вистачало далекобійних ракет, що дало змогу окупантам зосередити більше сил.

Але для перемоги України ще не пізно, тому що велика підтримка вже на шляху,

– заявив він.

Він також нагадав, що Сполучені Штати виділили понад 60 мільярдів доларів на допомогу нашій державі. Водночас Британія, Німеччина та Нідерланди анонсували нові постачання зброї для України.

"Тепер наш обов'язок - перетворити ці зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів – і зробити це швидко", – наголосив Генсек НАТО.

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