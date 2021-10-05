Столтенберг не сумнівається, що Україна буде в НАТО, але "не завтра"

Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО. Однак генсек Альянсу вважає, що це "не питання завтрашнього дня".

Відповідну заяву Столтенберг зробив під час пресконференції. Він наголосив, що союзники повинні зробити більше для країн, які прагнуть вступити в НАТО.

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Генсек НАТО про вступ України в Альянс

Столтенберг вважає, що взаємодію Альянсу та країн, які хочуть до нього приєднатися, слід поглиблювати шляхом проведення навчань, забезпечення більшої підтримки, а також допомоги у впровадженні реформ, боротьбі з корупцією та зміцненні оборонних інституцій.

Він також позитивно оцінив перспективи України.

Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони (Україна та Грузія – 24 канал) приєднаються,

– зазначив Столтенберг.

Генсек НАТО також розкритикував позицію деяких політиків, що це може "роздратувати Росію, тому слід бути обережними".

"Насамперед потрібно визначитися з основними цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. А думка, що Росію провокуватиме приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно хибна", – переконаний він.

Столтенберг підсумував, що насправді провокацію чинить Росія, звертаючи на це увагу.

Вступ України в НАТО: коротко