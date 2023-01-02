НАТО має збільшити виробництво зброї у 2023 році заради України, – Столтенберг

Потреби України у протистоянні російській агресії зростають. Невідомо, скільки триватиме війна.

Про це 1 січня сказав генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг.

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"Наприклад, для артилерії нам потрібна величезна кількість боєприпасів, нам потрібні запчастини. Нам потрібно нарощувати виробництво і саме це роблять союзники", – розповів Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що також потрібне технічне обслуговування систем озброєнь, які вже надали Україні. За його словами це так само важливо, як і постачання додаткової зброї.

До чого закликав Столтенберг

На переконання генсека НАТО, для миру у Європі потрібна перемога України. Відтак, він закликав партнерів продовжувати надавати зброю у довготривалій перспективі.

Ми повинні бути готові до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною, – зазначив Столтенберг.

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