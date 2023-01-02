НАТО має збільшити виробництво зброї у 2023 році заради України, – Столтенберг
Джерело:Радіо Свобода
Потреби України у протистоянні російській агресії зростають. Невідомо, скільки триватиме війна.
Про це 1 січня сказав генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг.
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"Наприклад, для артилерії нам потрібна величезна кількість боєприпасів, нам потрібні запчастини. Нам потрібно нарощувати виробництво і саме це роблять союзники", – розповів Столтенберг.
Генсек НАТО додав, що також потрібне технічне обслуговування систем озброєнь, які вже надали Україні. За його словами це так само важливо, як і постачання додаткової зброї.
До чого закликав Столтенберг
На переконання генсека НАТО, для миру у Європі потрібна перемога України. Відтак, він закликав партнерів продовжувати надавати зброю у довготривалій перспективі.
Ми повинні бути готові до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною, – зазначив Столтенберг.
Останні заяви Столтенберга: що відомо
- Генсек альянсу вважає Росію непередбачуваною. Він зазначив, що Кремль готовий "зазнавати болісних втрат", але знайшов спосіб звертатись за допомогою до інших авторитарних режимів.
- Столтенберг сказав, що 2022 рік став для Путіна часом "гнітючих невдач". На думку генсека, російський президент недооцінив Україну та сили НАТО.
- Крім цього, Столтенберг переконаний, що Путін хоче заморозити війну й не має наміру вступати у переговори.