Storm Shadow та ATACMS: яка ракета ефективніша на озброєнні у ЗСУ

Окупанти регулярно вихваляються про нібито "збиття" ракет Storm Shadow. Однак заяви ворога насправді не мають під собою підґрунтя.

Військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан запевнив, що перш ніж вірити рапортуванням росіян про буцімто "знищення" далекобійних ракет, необхідно дослідити уламки "збитих" ракет. А також пересвідчитись, що це залишки саме Storm Shadow. Про це він розповів 24 Каналу.

Важливо Далекобійні ракети, тисяча мікродронів і ППО: яку зброю отримає Україна після саміту НАТО

Обманки видають за Storm Shadow

Наразі з публічних вихвалянь окупантів та свідчень нібито "збиття" Storm Shadow можна зробити висновки, що вони знищили лише ракети-обманки. Їхнє завдання – відтягувати сили ППО противника на себе.

"Проте при цьому залишається спірним питання, чи дійсно вони їх збили, чи це залишки після ураження. Коли були перші пуски ракет і їхня система ППО давала збої, тоді летіли в ціль і бойові ракети, і обманки. І їхні залишки й могли демонструвати окупанти", – пояснив військовий експерт.

ATACMS простіше запустити

Однак коли партнери передадуть нам далекобійні ракети ATACMS у великій кількості, вони значно допоможуть нашим силам.

ATACMS несуть менш потужну бойову частину, ніж Storm Shadow. Але вона є важчою, тому що це – балістична ракета.

США мають тисячі одиниць ATACMS, і якщо ми отримаємо ці ракети, то будемо оперувати не десятками Storm Shadow чи SCALP-EG, а зможемо розраховувати принаймні на сотні ATACMS. І це нам дуже допоможе,

– підкреслив Кузан.

Крім того, здійснити пуски ATACMS – набагато простіше. Адже, для того, щоб запустити дві ракети Storm Shadow, потрібно підняти в небо літак. А для запуску ATACMS потрібна пускова установка HIMARS.

"Це збереже нам час, і за умов, якщо у нас буде більше ворожих цілей, а противник розосереджує свої ресурси, нам потрібно буде зробити більше виїздів HIMARS, знадобиться більше ракет ATACMS і швидше здійснювати пуски. Тоді зможемо ефективно подавити противника і накрити його щільним вогнем", – наголосив військовий експерт.

Питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS протягом багатьох місяців розглядається в Білому домі. Це підтвердив президент США Джо Байден. Також він вважає, що Україна має "еквівалент ATACMS". На його думку, зараз українським силам найбільш потрібні артилерійські снаряди, і США "над цим працюють".

Військовий експерт розповів про переваги ракет Storm Shadow, ATACMS та касетних боєприпасів: дивіться відео

Касетні боєприпаси накриють велику площу

Також не слід нехтувати касетними боєприпасами, які Україні передали Сполучені Штати. Крім того, ATACMS створювалась як ракета, яка є носієм саме касетних боєприпасів.

Якщо нам передадуть ще й ракети з касетними боєприпасами, зазначив він, то ми зможемо накривати площу близько 30 квадратних кілометрів, а це є досить суттєва площа для ураження.

Наприклад, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, де лінія фронту розтяглась приблизно на 120 кілометрів, на сьогодні є максимально висока концентрація сил ворога – приблизно 120 тисяч особового складу. Це означає, що на кожному кілометрі розташовано приблизно 1000 бійців. І накриття касетними боєприпасами трьох кілометрів призведе до того, що приблизно три тисячі осіб можуть потрапити під потенційну зону ураження. А також техніка та укріплення.

"І для ураження сил ворога нам потрібна велика кількість касетних боєприпасів", – відзначив Сергій Кузан.

Що відомо про надання Україні касетних боєприпасів