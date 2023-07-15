Storm Shadow мають захист: Ігнат пояснив тактику використання цього виду озброєння

Час від часу росіяни заявляють про ураження британських ракет Storm Shadow. Збити їх дійсно можна. Утім, є чимало засобів, які допомагають даному виду озброєння долітати точно в ціль.

Про це 24 Каналу відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів про деяку тактику в роботі зі Storm Shadow.

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Влучно і в ціль

Ракета Storm Shadow летить низько, влучно і долітає в ціль, відзначив Ігнат. Утім, стверджувати на 100%, що збити її неможливо не варто. Як приклад, збиття українськими силами ППО російських крилатих ракет.

"Росія має значно потужніше ППО ніж ми, маю на увазі комплекси С-300, С-400, "Буки", "Панцирі" і таке інше. Вони, очевидно, можуть уражати такі повітряні цілі, як крилата ракета", – сказав Ігнат.

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Утім, якщо використовувати правильну тактику, то у більшості випадків ракета досягне заданої цілі. Зокрема Storm Shadow мають відповідний захист.

Поруч з цією ракетою можуть застосовуватися протирадіолокаційні ракети HARM та інші засоби, які унеможливлюють збиття. Також якщо планувати правильні тактичні прийоми, як роблять наші пілоти, то, я думаю, це унеможливить шанси Росії збивати їх у великій кількості,

– наголосив речник.

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У ніч на 13 липня в тимчасово окупованому Бердянську було неспокійно. Росіяни вантажівками вивозили з готелю "Дюна" убитих. Припускається, що "двохсотими" вони стали завдяки британській ракеті Storm Shadow.

Гучно вночі 7 липня було в тимчасово окупованій частині Луганської області. Аналітики американського інституту вивчення війни припускали, що не спалося окупантам через удари, ймовірно, ракетами Storm Shadow.

Окупанти налякані через ракети Storm Shadow. Раніше так званий російський міністр оборони Сєргєй Шойгу погрожував ударами по "центрам прийняття рішень", якщо даний вид озброєння буде застосований по Криму.

– це британсько-французька розробка, а саме – спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra​​. Ракети мають дві основні модифікації та дальності ураження – до 250 кілометрів у експортному варіанті та до 500 – у базовому.