Storm Shadow мають захист: Ігнат пояснив тактику використання цього виду озброєння
Час від часу росіяни заявляють про ураження британських ракет Storm Shadow. Збити їх дійсно можна. Утім, є чимало засобів, які допомагають даному виду озброєння долітати точно в ціль.
Про це 24 Каналу відзначив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він розповів про деяку тактику в роботі зі Storm Shadow.
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Влучно і в ціль
Ракета Storm Shadow летить низько, влучно і долітає в ціль, відзначив Ігнат. Утім, стверджувати на 100%, що збити її неможливо не варто. Як приклад, збиття українськими силами ППО російських крилатих ракет.
"Росія має значно потужніше ППО ніж ми, маю на увазі комплекси С-300, С-400, "Буки", "Панцирі" і таке інше. Вони, очевидно, можуть уражати такі повітряні цілі, як крилата ракета", – сказав Ігнат.
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Утім, якщо використовувати правильну тактику, то у більшості випадків ракета досягне заданої цілі. Зокрема Storm Shadow мають відповідний захист.
Поруч з цією ракетою можуть застосовуватися протирадіолокаційні ракети HARM та інші засоби, які унеможливлюють збиття. Також якщо планувати правильні тактичні прийоми, як роблять наші пілоти, то, я думаю, це унеможливить шанси Росії збивати їх у великій кількості,
– наголосив речник.
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