Ракети Storm Shadow інтегрували в в українські Су-24, – гендиректор MBDA

Франко-британські авіаційні крилаті ракети класу "повітря – земля" інтегрували в українські бомбардувальники Су-24. Storm Shadow змогли модифікувати у короткий термін.

Про це розповів генеральний директор MBDA. Ерік Беранже зазначив, що через повномасштабне вторгнення Росії в Україну у світі значно зріс попит на різні види озброєння та їх модифікацію.

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Storm Shadow інтегрували в Су-24

Гендиректор MBDA зазначив, що компанія змогла у досить-таки короткий термін модифікувати Storm Shadow/SCALP на літаки Су-24. Беранже, що у звичайному темпі для такої роботи знадобилося б близько 6 років. Однак, на швидку модифікацію вплинуло те, що його компанія фактично отримала "карт-бланш" у своїй роботі.

Зокрема, раніше стало відомо про те, що для встановлення Storm Shadow використали пілони від ударного літака Tornado.

До речі, ця ж компанія також заявляла, що може адаптувати на Су-24 й ракети Taurus. Зазначали, що для цього їм знадобиться близько 6 місяців.

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Коротка довідка. Storm Shadow – це британсько-французька розробка (спільний проєкт компаній British Aerospace і Matra​​). Вона має 2 основні модифікації та, відповідно, дальність ураження – до 250 кілометрів у експортному варіанті та 500 (560) кілометрів у базовому. У французькій армії ракета має іншу назву – SCALP-EG.

Ця ракета має дозвукову швидкість – 1 тисячу кілометрів на годину. Вага 1,3 тонни, з них 450 кілограмів – бойова частина. Ракета має турбореактивний двигун Turbomeca Microturbo TRI 60-30. Летить на достатньо низькій висоті, – 30 – 40 метрів над землею. Це робить її доволі-таки складною ціллю для засобів протиповітряної та протиракетної оборони.