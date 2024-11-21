Могло летіти 12 ракет: у мережі показали імовірний удар по військовому об’єкту на Курщині

Україна могла атакувати військовий об'єкт на Курщині ракетами Storm Shadow. На оприлюдненому в мережі відео можна побачити декілька потужних прильотів.

Зауважимо, що за інформацією головного редактора Defence Express Олега Каткова, під ударом міг опинитися населений пункт Марʼїно Курської області, де міг розташовуватися "вузол звʼязку" Росії. Водночас OSINT-аналітики заявляють, що об'єкт могли уразити 12-ма ракетами.

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В мережі опублікували момент удару по військовому об’єкту

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Курській області нібито було атаковано підземний командний пункт угрупування армії Росії, де могли перебувати й північнокорейські генерали.

Атака на військовий об'єкт в Курській області: дивіться відео

Водночас OSINT-аналітики Dnipro Osint повідомляють, що по об'єкту випустили 12 ракет. Інші аналітики зі спільноти "КіберБорошно" підтвердили інформацію, що в Мар'їно дійсно присутній бункер. Їх можна побачити на знімках з Google Street View.

Бункер в Мар'їно, Курської області / Фото "КіберБорошна"