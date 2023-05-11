Ракети Storm Shadows для України: що могло переконати Велику Британію

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних ракет. Не можна виключати, що на території України перебуває усе необхідне озброєння для початку контрнаступу, однак варто щодо цього бути дуже обережними і дотримуватися інформаційної тиші.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник Богдан Ференс. Він припустив, що могло стати відправною точкою передачі Україні далекобійної зброї, про яку вона так довго говорила партнерам.

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Колективне рішення

Ференц зауважив, що українські союзники координують дії між собою, якщо партнер надає Україні той чи інший вид озброєння, це не робиться без узгодження з іншими країнами. Отже, всі вони підтримали це рішення.

Підсилення наших позицій в контексті обороноздатності і можливості протидіяти російській агресії на далеких відстанях і знищувати цілі, що допомагають розривати ланцюги постачання для російських найманців – це той інструмент, який допомагає не на словах, а ділом деокуповувати наші території,

– додав спікер.

Аналітик зауважив, що підтримка українських союзників є сталою, але має дещо хвилеподібний рух. Тому Україна має робити все для того, щоб на усіх рівнях і подальшому на порядку денному в партнерів посідати топ місця.

Безумовно, ці країни першою чергою фокусуються на своїх внутрішньо політичних процесах, особливо в передвиборні періоди. Є ймовірність, що скоро у Великій Британії можуть пройти вибори та й загалом політична ситуація в країні хитка, зауважив Ференц.

"Нам варто це враховувати в комунікаційній стратегії та в тактичних стратегічних діях, які корелюються з безпосередньою ситуацію на фронті", – резюмував аналітик.

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