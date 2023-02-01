В Авакова проводять обшук через авіакатастрофу у Броварах, – ЗМІ

Правоохоронці 1 лютого проводять обшуки в Арсена Авакова. Це відбувається у межах розслідування авіакатастрофи у Броварах.

Стверджують, що Аваков сам підтвердив обшук. Він розповів, що працівників ДБР цікавили контракти з французькою Airbus Helicopter. Їх уклали ще 6 років тому.

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Саме Airbus Helicopter поставила МВС гелікоптери H-225. На борту одного з них загинуло керівництво відомства.

Ексглава МВС Аваков стверджує, що правоохоронці відпрацювали версію формально.

Контракти ж затверджували уряд та парламент,

– заявив Аваков.

Авікатастрофа у Броварах – головне

Авікатастрофа, яка забрала життя керівництва МВС, сталася 18 січня. Вранці вертоліт ДСНС ЕС-225 Super Puma впав у Броварах. На жаль, всі, хто були на борту гелікоптера, загинули. Серед них – Денис Монастирський – на той час чинний глава МВС України. Також пішли з життя його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

В Офісі Президента розповіли, що керівництво МВС летіло в одну з гарячих точок. В Офісі генпрокурора заявили, що розглядають різні версії трагедії.

"Наразі розглядаємо всі можливі версії, включно з диверсією. Але поки фахівці не зроблять свої висновки – жодних спекулятивних теорій не має бути. Необхідно встановити істину", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, Андрій Костін – генпрокурор – розповів, що справа – на його контролі, а розслідування здійснює СБУ.