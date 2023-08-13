Хоче інших стосунків з Польщею: Лукашенко дав раптовий наказ

Олександр Лукашенко удав вигляд, що "забув" свої нещодавні звинувачення і погрози в бік Польщі. Він видав несподівану фразу щодо Варшави, яка суперечить його минулим заявам.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна живе за рахунок співпраці з Росією та Китаєм. Водночас білоруський диктатор виступив за збереження стосунків з західними європейськими країнами, передає 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко про Польщу

Раніше Лукашенко погрожував Варшаві походом вагнерівців, а також звинувачував Польщу у нібито підготовці агресії проти Білорусі. Однак нещодавно він заявив, що хоче "налагодити стосунки" з поляками.

Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від Бога,

– сказав білоруський диктатор.

Після цього він знов безпідставно звинуватив Варшаву. Цього разу Лукашенко заявив, що Польща буцімто навмисне "нагнітає обстановку", оскільки 15 жовтня у цій країні відбудуться парламентські вибори. Також самопроголошений президент звинуватив США. За його словами, американці нібито роблять ставку на Польшу й "підштовхують" її до цього "нагнітання".

Також Лукашенко назвав поляків не дурними та "нашими людьми", які "все прекрасно розуміють". Він додав, що Мінськ відкритий до співпраці.

Що кажуть експерти про самопроголошеного президента Білорусі