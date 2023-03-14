Росія була контрольована Китаєм і до війни: чому Сі не вигідна тривала війна

Аналітики зазначають, що Китаю не вигідно, щоб війна Росії проти України тривала довго, попри те, що він перетворює країну-агресорку на контрольованого партнера.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, не було потрібно розпочинати війну, щоб Китай купував за приємною для себе ціною російські енергоресурси.

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Китай все враховує

Тизенгаузен зазначив, що Росія була контрольованим партнером Китаю і до війни.

Газогін "Сила Сибіру" китайці завантажували "під зав'язку", затарювали свої газосховища та зерносховища. А також китайські бізнесмени взяли в оренду багато російської землі,

– наголосив він.

На його думку, після війни відбулось порушення логістичних ланцюгів, перебудова європейських ринків, виникли санкційні обмеження тощо.

"В принципі за торгівлю з Росією можна отримати вторинні санкції. Китай враховує всі ці та інші моменти", – зауважив політтехнолог.

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Сі гарантовано 5 років правління

Він звернув увагу на те, що Сі Цзіньпін, якого знову переобрали главою КНР, з трохи вищої сходинки буде говорити з Джозефом Байденом.

"Сі гарантовано 5 років правління і він може мислити в межах цієї перспективи. У Байдена, на жаль, такого терміну правління немає. А Сі Цзіньпін бачив вже декількох американських президентів. І він може собі дозволити сказати: з цим не домовлюсь, домовлюсь з наступним", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

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