Угорщина не зможе заблокувати 50 мільярдів євро для України: єврокомісар розкрив деталі

Єврокомісія продовжує оцінювати прогрес у ситуації з верховенством права в Угорщині. Але у Брюсселі ще не вирішили, чи будуть розморожувати мільярди євро з фондів ЄС для Будапешту.

ЗМІ неодноразово писали, що ЄК може передати гроші Угорщині, аби та погодилась виділити 50 мільярдів євро для України. Євродепутати закликають Комісію не надавати фінансування, поки всі реформи не будуть виконані. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі із засідання бюджетного комітету у ЄП.

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Що розповів представник Єврокомісії

Єврокомісар із питань бюджету та адміністрування Йоганнес Ган заявив, що хоча Угорщина продемонструвала прогрес, необхідні заходи не були впроваджені у повному обсязі. Тому, передача заморожених 6,3 мільярда євро через порушення принципів верховенства права може залишитися під загрозою.

Ці кошти не надійдуть за відсутності виконання необхідних умов, але якщо ми побачимо бажані зміни, ми теж будемо діяти. (...) Ми ніколи не мали на меті покарати Угорщину, а лише забезпечити надійний захист фінансових інтересів Союзу від порушень принципів верховенства права,

– сказав Йоганнес Ган.

За його словами, Єврокомісія продовжує вести переговори з угорською стороною. Йоганнес Ган відзначив, що в Угорщині активно працює орган з питань доброчесності, втім, станом на сьогодні у Брюсселі не можуть надати позитивну оцінку прогресу, який зробив Будапешт.

"У будь-якому випадку, Комісія зобов'язана за власною ініціативою провести переоцінку ситуації протягом одного року з моменту імплементації рішення Ради від 15 грудня 2022 року, тобто не пізніше 15 грудня цього року", – зазначив Йоганнес Ган.

Єврокомісар із питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміт зазначив, що у Брюсселі існує занепокоєння щодо наступних сфер:

незалежність судової системи Угорщини;

закон, який забороняє доступ до контенту, який зображує гомосексуалізм або зміну статі, для осіб віком до 18 років;

ризики для академічної свободи в певних університетах;

права на притулок.

Обговорення угорських реформ відбувається на фоні дискусій про виділення додаткової допомоги для України в рамках перегляду довгострокового бюджету ЄС. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав проти надання 50 мільярдів євро допомоги Києву. Він казав, що спершу Будапешт має побачити "дуже обґрунтовану пропозицію" від Брюсселя для продовження фінансової підтримки України.

Єврокомісар Йоганнес Ган відкинув зв’язок між коштами для Угорщини та розблокуванням макрофінансової допомоги для України. За його словами, Будапешту не вдасться заблокувати кошти для Києва, оскільки це рішення може бути прийняте навіть за відсутності одностайності.

Для допомоги України, звичайно, можна знайти рішення, яке включає лише 26 країн-членів, але це буде складніше,

– сказав представник Єврокомісії.

Депутат Європейського парламенту Моріц Кернер від Renew Europe виступив проти виділення грошей для Угорщини та закликав не вестися на шантаж з боку Угорщини. За його словами, Єврокомісія має знайти механізм та надавати гроші угорським ГО, а не корумпованому уряду.

"Якщо ми будемо піддаватися на погрози, то нам слід очікувати, що для досягнення одностайності (в Європейській раді – 24 канал) може бути виділена лише невелика сума грошей (...). Жодні гроші не повинні виділятися доти, доки не будуть виконані всі необхідні вимоги", – сказав Моріц Кернер.

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