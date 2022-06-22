Стояли у формі навколішках: партизани на Херсонщині затримали 2 окупантів
Мешканці тимчасово окупованих територій України не перестають чинити опір загарбникам. Так, херсонські партизани затримали двох окупантів та відібрали у них зброю.
Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Херсона Марина Савченко. За її словами, партизанський рух у місті працює дуже активно, а ситуація для окупантів – дуже напружена. І українці, яким вдалося спіймати двох російських військових, є доказом цього.
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Журналістка розповіла, що партизани зняли з окупантами відео. У ролику загарбники у військовій формі стояли навколішках. Так українці передали "привіт" іншим окупантам і сказали, що знають щонайменше 3 адреси у Херсоні, за якими оселилися росіяни.
Заявили, що для них уже готують коктейлі Молотова, а мочити їх будуть їхньою ж зброєю. І показали якою – тими автоматами, які забрали у цих двох окупантів,
– розповіла кореспондентка.
Кореспондентка з Херсона розповіла про ситуацію в місті: дивіться відео
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- Унаслідок обстрілу Кочубеївської сільської територіальної громади 21 червня на полі та в лісі зайнялася масштабна пожежа. Вогонь перекинувся на село, у результаті чого згоріли господарські будівлі. Також сильно постраждали житлові будинки, було перебито лінії електропередач та вбито велику рогату худобу.
- Однак місцеві мешканці не впадають у відчай. Їхніми зусиллями локалізували вогонь та відновили електро- і газопостачання.
- Окрім обстрілів, окупанти на Херсонщині розшукують колаборантів, які погодилися б з ними співпрацювати. Якщо їм відмовляють, загарбники можуть викрадати та катувати їх. Особливу увагу вони звертають на відомих людей чи працівників критичних підприємств.
- Оскільки ЗСУ впевнено йдуть у контрнаступ на Півдні, окупанти почали непокоїтися. Вони сподіваються втримати Херсон, будуть оборону та готуються до міських боїв. З огляду на це мешканців міста та області вкотре просять евакуюватися за першої ліпшої нагоди.
- Так, віцепрем'єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликала мешканців Херсонщини виїжджати через окупований Крим, оскільки загарбники заблокували виїзд на підконтрольну Україні територію. Вона запевнила, що це не вважатиметься порушенням закону, бо наразі це ледь не єдиний коридор, яким можна евакуюватися з Херсонщини.