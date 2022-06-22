Стояли у формі навколішках: партизани на Херсонщині затримали 2 окупантів

Мешканці тимчасово окупованих територій України не перестають чинити опір загарбникам. Так, херсонські партизани затримали двох окупантів та відібрали у них зброю.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Херсона Марина Савченко. За її словами, партизанський рух у місті працює дуже активно, а ситуація для окупантів – дуже напружена. І українці, яким вдалося спіймати двох російських військових, є доказом цього.

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Журналістка розповіла, що партизани зняли з окупантами відео. У ролику загарбники у військовій формі стояли навколішках. Так українці передали "привіт" іншим окупантам і сказали, що знають щонайменше 3 адреси у Херсоні, за якими оселилися росіяни.

Заявили, що для них уже готують коктейлі Молотова, а мочити їх будуть їхньою ж зброєю. І показали якою – тими автоматами, які забрали у цих двох окупантів,

– розповіла кореспондентка.

Кореспондентка з Херсона розповіла про ситуацію в місті: дивіться відео

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