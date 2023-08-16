Стояв від початку війни: з одеського порту вийшов контейнеровоз Joseph Schulte
Джерело:Олександр Кубраков
Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшов із порту Одеси. Він прямує до турецького порту Амбарлі та везе понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема продовольство. Це перше судно, яке вийшло з одеського порту з 16 липня, коли закінчилася зернова угода.
Це перше судно, яке скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Великої Одеси. Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
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Що відомо про судно
Joseph Schulte рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України. Востаннє судно виходило в рамках зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Загалом контейнеровоз перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року.
Вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тисяч тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством. Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Росії,
– повідомляє міністр.
Кубраков підкреслив: зірвавши зернову угоду, Росія намагається впливати на рух суден до українських портів за допомогою інформаційних спекуляцій і спроб провокацій у Чорному морі.
Контейнеровоз Joseph Schulte / Фото "Думська"
Що таке тимчасовий коридор до/з чорноморських морських портів
Його запропонувала Україна у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право нашої держави на вільне торговельне судноплавство і закликає Росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.
Тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України діють із 8 серпня 2023 року – згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6.
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