Стояв на балконі: на Київщині чоловіку відірвало голову уламком ракети під час масованої атаки

23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. На жаль, не обійшлося без жертв.

Однією з жертв став чоловік, якому уламком ракети відірвало голову. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов під час брифінгу щодо результатів ракетних обстрілів області окупантами.

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Не нехтуйте власною безпекою

Варто зазначити, що ця трагедія – це ще одне нагадування про те, що нехтувати повітряною тривогою та власною безпекою не можна. Адже у той час, коли чоловік повинен був перебувати в укритті або бодай за двома стінами, він стояв на балконі. Ба більше, як повідомив Андрій Нєбитов, поруч з його житлом знаходилося облаштоване усім необхідним укриття.

Глава поліції Київщини підкреслив, що повітряна тривога сигналізує про те, що:

летять ракети,

може відбутися якийсь вибух,

спрацює ППО, і уламок збитої ракети впаде.

Я кажу такі жахливі речі тільки для того, щоб люди розуміли, що коли йде ракетний обстріл нашої країни, немає місця, де можна 100% сказати, що ви у безпеці. Безпечно тільки в укриттях,

– підкреслив Андрій Нєбитов.

Також очільник поліції Київщини наголосив, що кожне забране життя українців радує росіян. Тому не варто їм особисто ще й допомагати у цьому. "Розумієте, кожен раз, коли Росія вбиває українців, вона радіє та потирає свої долоні, що їм вдалося когось знищити. Вони досягають своїх цілей. Тож не дамо їм досягати своїх цілей і будемо берегти один одного", – сказав він.

Тому не варто розслаблятися і під час повітряної тривоги думати, що біда 100% омине вас стороною. Не нехтуйте власним життям.

Повний брифінг очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова: відео

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