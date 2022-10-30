Страх має великі очі: у Росії в глибокому тилу окупанти встановлюють розтяжки

В Росії настільки "панікі нєт", що розтяжки почали встановлювати у глибокому тилу. Зокрема, цікаву знахідку виявили у Воронезькій області.

Так, місцеві жителі тамтешніх сіл знайшли розтяжки посеред лісу. Про це пишуть російські телеграм-канали.

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У Воронезькій області встановили розтяжки

Росіяни скаржаться, що тепер не зможуть позбирати гриби. Пояснюють, що між селами Архипівка та Шапошниківка Воронезької області "невідомі" встановили розтяжки.

Втім, загарбники все ж додумалися попередити своїх співгромадян. Зокрема, встановили червону табличку, мовляв, прохід закритий і гриби збирати заборонено.

У Воронезькій області знайшли розтяжки в лісі: дивіться відео

Окупанти встановлюють розтяжки в тилу

Активіст Сергій Стерненко зауважив, що росіяни встановлюють розтяжки у глибокому тилу.

Воронезька область межує з Луганською. Зокрема, на кордоні розташоване село Новобіла. Втім, згідно з маршрутом карти Google, аби дістатися Архипівки, треба проїхати понад 70 кілометрів. Тож виходить, що паніка в Росії все-таки є.

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Відстань від Новобілої до Архипівки / Скриншот 24 каналу

Зауважимо, що лише за одну добу, 29 жовтня, українські воїни знищили майже 1000 окупантів. Загалом ліквідували вже 71 200 бійців Путіна.

Раніше в Бєлгородській області встановили протитанкові перешкоди

22 жовтня губернатор Бєлгородської області повідомив, що поблизу кордону з Україною зводять "захисні лінії".

Там встановили пірамідки з цементу. Відповідні фото поширили росЗМІ. Цікаво, що до цього такі ж конструкції почали зводити "вагнерівці" у селі Гірське, що на Луганщині.

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