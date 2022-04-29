Страх і параноя: перед парадом 9 травня поліція в Москві шукає українців, які живуть біля Кремля

На Росії готуються до параду на 9 травня. Однак страх перед українцями в Кремлі настільки великий, що вони їх шукають у центрі Москви.

Напередодні параду російська поліція вирішила здійснити обхід будинків на вулиці Тверській, що у центрі Москви. Тільки цього разу вони ще й шукали українців, які мешкають у цих будинках.

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"Список питань прекрасний: чи живуть у квартирі громадяни України, чи хтось зберігає зброю, чи хтось цікавився орендою і так далі — мовляв, напередодні "свята" вони повинні раптово знати, хто в якій квартирі живе", – розповіла одна з жительок будинку, куди навідалися поліцейські.

На її зауваження про те, що такі дані поліція мала б мати у своїх базах, ті їй заперечили.

Ще один чоловік з цього ж будинку теж підтвердив, чи знає він українців, які тут можуть мешкати.

Варто відзначити, що поквартирний обхід напередодні 9 травня відбувається щороку, проте раніше громадян України поліцію не цікавили.

Парад на 9 травня у Москві