У Кремлі страшно "підгорає" від виділення Україні зброї: чого боїться оточення Путіна

Росія різними методами намагається зірвати постачання зброї для України від країн Заходу. Найближче оточення російського диктатора Владіміра Путіна боїться втратити владу.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, коли впаде путінський режим, його прихвосні не зможуть служити новій владі в Росії.

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"Банда" Путіна не хоче втрачати владу

Шейтельман зазначив, що найближче оточення Путіна, яке складається з 10 людей, дуже боїться втратити свою владу. Вони розуміють, що Захід підтримує Україну та більше ніколи не сидітиме з ними за одним столом.

Політтехнолог підкреслив, що речник Кремля Дмітрій Пєсков після перемоги України та відходу Путіна від влади не зможе бути в російській політиці. Усі прихвосні диктатора бояться, що втратять свій вплив.

З так званою "бандою Путіна" більше ніколи ніхто не розмовлятиме. Пєсков розуміє, що новій владі в Росії він прислужувати не зможе. У цієї "першої десятки" страшно "підгорає" від виділення Україні зброї,

– сказав він.

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