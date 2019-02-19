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      Страху не було: страшні спогади майданців про масові убивства 2014 року

      96 Читать новость на русском

      Рівно 5 років тому, 19 лютого 2014 року, від куль снайперів в палаючому Будинку профспілок загинули вісім людей. У цей день українці ще не знали, скільки життів їм доведеться залишити на майдані Незалежності за свою свободу. Адже наближався найжахливіший день Революції гідності.

      19 лютого 2014 року серце столиці палало після наступу силовиків. Пожежні бригади добралися до підпаленого Будинку профспілок. "Беркуту" вдалося зайняти позиції біля стели. Але у силовиків закінчилися набої та гранати, тож активний штурм Майдану припинився.

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      Ще використовували петарди вогонь і феєрверк. Вони створювали такий дим, який зупиняв. Була, знаєте, якась така впевненість у всіх. Ми ж стоїмо разом. Страху не було, от взагалі не було, 
      – пригадав учасник Революції Гідності Дмитро Шимків.

      Саме в цей день лідери опозиції проводили переговори із з Віктором Януковичем. Однак вони закінчилися безуспішно. Після дзвінка з Росії – тодішній президент відмовився скласти повноваження і поставив останню вимогу до протестувальників – покинути територію Майдану.

      будинок профспілок
      Пожежа у Будинку профспілок

      пожежа будинок проспілок
      Страшні події 2014 року

      На світанку до Києва прибуло ще підкріплення із різних куточків України. Мітингувальники із новими силами йдуть у наступ. Силовики відступають до Маріїнського парку. Збільшується кількість поранених та загиблих.

      Людей було десятки тисяч і я пам'ятаю, що кожен чимось займався. Були вбиті люди, які лежали поряд з барикадою. І чітко пам'ятаю, як люди, які заходили, бачили їх. Віддавали їм мовчазну шану і далі йшли на Майдан,
      – розповів учасник Революції Гідності Єгор Фірсов.

      Опівдні СБУ оголосила старт операції з протидії тероризму. Янукович дає підконтрольним силовикам карт-бланш – діяти на власний розсуд та призначає нового головнокомандувача Збройних сил України Юрія Іл'їна, готуючись залучити армію в конфлікт. Всі в'їзди до Києва та майдану Незалежності заблокували. Але вже близько 17:00 заяву про антитерористичну операцію на сайті СБУ видалили. Зовнішня розвідка СБУ відмовилася брати в ній участь.

      Який вигляд мав Київ під час страшних подій 2014 року: фото Getty Images

      Табір "тітушок" у Маріїнському парку спорожнів. Вони розповзлися по всьому Києву. І з вогнепальною зброєю нападали як на протестувальників, так і на міліцію.

      Історію вдови Героя Небесної Сотні та її життя після Майдану – читайте в інтерв'ю 24 каналу

      Вандали пошкодили понад 30 автомобілів швидкої, котрі доставляли поранених активістів до лікарень. 20 лютого влада оголосила перемир'я. Наближався найкривавіший день Революції гідності. 

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Євромайдан Новини Києва Жертви Віктор Янукович Протести
      Джерело: 24 канал
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