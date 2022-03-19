Страшні наслідки війни: генсек ООН прогнозує масовий голод і крах продовольчої системи світу
Джерело:твітер Антоніу Гутерреша
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що на світ може очікувати масовий голод. Крім того, він прогнозує крах глобальної продовольчої системи.
На думку Гутерреша, причина вищезазначеному – війна в Україні. Тому вже зараз слід робити усе можливе, аби запобігти катастрофі світу.
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Через війну в Україні різко ростуть ціни
Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на паливо, харчові продукти та транспорт.
Ми повинні зробити все можливе, аби запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи,
– наголосив Гутерреш.
У Євросоюзі також прогнозують продовольчу кризу через війну
У ЄС попередили, що на Європу може чекати новий виклик у агропромисловому секторі. Адже Україна та Росія є великими експортерами продовольства у світі.
Щоправда, наразі немає загрози для дефіциту продуктів. Проте є імовірність підняття цін.
У Єврокомісії зазначили, що працюватимуть над стійкою та надійною агропродовольчою системою Європи у середньостроковій перспективі.
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