Страшні затори й пошкоджені автівки: у центрі Києві впала опора контактної мережі

Вдень 2 травня у Києві на проїжджу частину впала опора контактної мережі. Внаслідок цього у місті утворилися величезні затори та перекрили рух центральною частиною міста.

У КМДА повідомили, що через інцидент також затримується рух громадського транспорту. Згодом рух транспорту центром міста – відновили.

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У Києві трапився прикрий інцидент

У центральній частині міста, а саме на бульварі Лесі Українки, посеред дороги впала опора контактної мережі. Через це рух автомобілів у напрямку вулиці Басейної – неможливий.

Опора контактної мережі впала посеред дороги у Києві / Фото 24 Каналу

Очевидці з місця подій розповідають, що внаслідок інциденту 2 автівки отримали пошкодження. Люди, що йшли тротуаром поруч – не постраждали.

Внаслідок падіння опори поранився водій транспортного засобу

Згодом з'ясувалося, що на бульварі Лесі Українки є поранені, які травмувались після падіння опори контактної лінії. Так, чоловік, який проїжджав на своєму електросамокаті по цій вулиці, через цей інцидент розбив собі обличчя.



Чоловік розбив обличчя після падіння опори контактної мережі / Фото телеграм-каналу "Київ24"

Киянин отримав поранення, зачепившися своїм транспортним засобом за дріт, який виліз після падіння опори. Чоловікові допомогли підвестися, а також перев'язали голову бинтом.

Водій електросамоката стверджував, що не побачив дріт, оскільки все було перегороджено. Наразі чоловіка оглядають медики.

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