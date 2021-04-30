Поліція Одещини від понеділка, 26 квітня, проводить обшуки у людей, які прямо або опосередковано причетні до злочинного світу. Вже викрили 10 осіб, що мають вплив на криміногенну обстановку.

Цих ймовірних злочинців підозрюють у зв'язках з представниками кримінального світу та "злодіями в законі". У них вилучили низку доказів, зокрема – зброю, набої, гроші, наркотики. До теми Кровна помста за дядька: у Миколаєві затримали підлітка, підозрюваного у вбивстві – фото Що відомо про зачистки в Одесі 29 квітня провели обшук у 7 жителів Біляївки.

Вони позиціонували себе представниками відомих лідерів криміналітету.

Проведення обшуків / Фото Нацполіції У них вилучили наркотичні речовини, ювелірні прикраси, мобільні термінали та інші речові докази їх протиправної діяльності.

Наркотики у правопорушників / Фото Нацполіція Ще у двох правопорушників з Вилкового та Арциза виявили наркотичне зілля, боєприпаси та зброю.

Вилучена зброя у зловмисників в Одесі / Фото Нацполіція В Одесі затримали закавказця. Його підозрюють у крадіжках з авто.

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