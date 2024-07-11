Вседозволеність та відсутність контролю: у ISW проаналізували розстріл полонених біля Роботиного

Російські солдати постійно вчиняють воєнні злочини. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що командування підтримує вседозволеність та не може контролювати військо.

Росіяни розстріляли двох українських військовополонених поблизу Роботиного. Аналізуючи цей воєнний злочин російських окупантів, аналітики дійшли висновку, що російське військове командування як підтримує вседозволеність щодо воєнних злочинів, так і не може "належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок".

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Українські полонені склали зброю

Ймовірно, військовослужбовці російського мотострілецького полку, який раніше був причетний до страти українських військовополонених наприкінці травня 2024 року, розстріляли двох українських військовополонених у тому ж районі на заході Запорізької області в червні.

Відео страти поширили 10 липня. Російських військових ідентифікували як військовослужбовців російського 70-го мотострілецького полку (42-га мотострілецька дивізія 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу).

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що на записі чітко видно, як українські військовослужбовці складають зброю та виконують російські накази.

Страта військовополонених є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

У ISW вважають, що російське військове командування підтримує культуру вседозволеності щодо воєнних злочинів, скоєних підлеглими на всій лінії фронту в Україні, особливо в Донецькій та Запорізькій областях.

Аналітики також пояснили, що окремі командири тактичного рівня, ймовірно, дозволяють своїм підлеглим вчиняти такі звірства. До такої думки підштовхує поширеність і повторюваність цих воєнних злочинів у різних оперативних командуваннях.

Крім цього, той факт, що одна і та ж військова частина продовжує вчиняти ці злочини, також свідчить про те, що російське вище командування не в змозі належним чином дисциплінувати війська і підтримувати порядок.