Тягнуть один одного у прірву: у РНБО пояснили вплив на росіян відео страти українських полонених

Окупанти поширили кадри жорстокої страти російськими військовими полонених українських захисників. Такі відео – не стільки залякування бійців ЗСУ, скільки ІПСО проти своїх же громадян.

Про це в авторській колонці для сайту 24 Каналу заявив виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов.

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Страх є рушійною силою в російському суспільстві

Шаповалов зазначив, що головним метафізичним завданням російської пропаганди була дегуманізація суспільства. Спочатку російського, аби воно стало толерантним до вбивств та порушення законів. Далі – українців в очах росіян, аби можна було вбивати "без докорів сумління".

Навіть у психологічних дослідженнях суспільства держави-агресорки чітко видно, що значна частина громадян приєднується до підтримки війни та жорстокості, намагаючись таким чином убезпечити себе.

Приєднатись до тих, кого вони вважають сильними, аби думати, що вони (росіяни – 24 Канал) також сильні. Але це психологічний баг. Бо насправді їм страшно – вони звикли боятись влади,

– підкреслив Шаповалов.

Він пояснив, що кремлівський диктатор та його оточення завжди використовували саме страх як основний елемент побудови їхнього суспільства.

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"Росіяни тягнуть один одного у прірву садизму"

Більш-менш освічені росіяни розуміють, що за злочини проти України та її громадян доведеться відповідати. Натомість жорстокість до українців повинна сформувати у громадян агресорки упевненість, що всі вони замазані цією кров'ю. Отже, нібито немає іншого виходу, окрім як продовжувати війну, мовчати та підтримувати режим.

"Будь-який солдат, який відрізав комусь голову, або катував, стає залежним від тих, хто це бачив або зняв на відео. І після цього вороття вже немає. Єдине, що вони можуть робити – вбивати та катувати далі, втягуючи в цю воронку ще більшу кількість людей", – наголосив Шаповалов.

Також додав, що так ніхто не буде здаватись в полон та давати свідчення в суді, не матиме шансу на більш-менш нормальне життя навіть в ізольованій та засудженій Росії.

Садизм став нормою. Толерантність до садизму стає нормою. Це і є Росія,

– підсумував очільник Центру протидії дезінформації.