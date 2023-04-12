Це не залякування, вони просто нелюди, – український доброволець про страту військового

Росіяни оприлюднили відео, де вони жорстоко страчують полоненого українського військового. Та при цьому окупанти як здавалися в полон ЗСУ, так і будуть це робити.

Про це 24 Каналу заявив український доброволець, колишній командир ізраїльського спецназу Денис Десятник. Він зауважив, усе через те, що так росіяни хочуть зберегти власні життя. Зазначимо, що відео страти поширили ввечері 11 квітня.

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"І на противагу російським окупантам, наші військові тут люди, перш за все, не тварини. І неважливо, що б не робили, наші хлопці не уподібнюються цьому тваринному інстинкту й не поводять себе так, якщо беруть в полон", – заявив він.

Десятник додав, що українські армійці беруть в полон поранених і доглядають за ними.

"Виходжують їх, нагодують, напоять і в кінці обмінюють", – зауважив український доброволець.

А росіяни це знають і тому й здаються в полон.

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Росіянам немає прощення

Те, що вони зробили, це просто, це вони навіть не хотіли когось своїх залякати, що здаються в полон чи ще щось. Це просто нелюди,

– наголосив він.

Колишній командир ізраїльського спецназу зазначив, що вже неодноразово бачили, що росіяни роблять з дітьми та жінками.

"Ґвалтують, вбивають, відрізають голови, відрізають органи. Це теж було колись, коли якийсь бурят відрізав нашим військовим. Розстрілюють військових", – заявив він.

Денис Десятник наголосив, що це нелюди, яким немає прощення.

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