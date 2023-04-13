Це один із прикладів – таких випадків може бути десятки тисяч, – Лубінець про страту військового

Україну та світ приголомшив відеоролик, який зняли російські загарбники. На оприлюднених кадрах окупанти жорстоко страчують українського військовополоненого. І, на жаль, таких випадків може бути дуже багато.

Про це розповів уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець. Він із жалем зазначив, що це – лише один випадок, який показали публічно.

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Омбудсмен зауважив, що насправді таких випадків дуже багато.

Можливо, навіть тисячі чи десятки тисяч. Тому я вимагаю, щоб комітет ООН з прав людини окремо розглянув ситуацію з правами військовополонених української армії, які не просто в полоні, а під цілодобовими тортурами,

– наголосив Дмитро Лубінець.

У цьому контексті він нагадав і про не менш жахливе відео, оприлюднене росіянами, де вони наживо каструють українського захисника.

"Я, як омбудсмен України, отримував десятки подібних відео. Ми їх не публікуємо. Але все це накопичується і ми відкриваємо кримінальні провадження", – додав Лубінець.

Лубінець також повідомив, що розіслав колегам омбудсменам світу це відео з проханням, щоб "вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України".

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