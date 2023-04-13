Створив умови: чи отримає особисто Путін покарання за страту військового ЗСУ
Відео, на якому російські окупанти страчують українського військового, шокувало цілий світ. Проте важливо, щоб покарання отримали не тільки виконавці злочину, але й Владімір Путін.
Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він нагадав, що є два види відповідальності: виконавця злочина та людини, яка формує в суспільстві умови для створення злочинів.
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Виконавці різні, а зміст однаковий
Він впевнений, що Путін відповість за всі ті злочини, попри те, що їхнім фізичним виконавцем є хтось інший.
Попри те, що фізичним виконавцем є конкретний злочинець, якого буде притягнуто до відповідальності, Путін також її понесе. Він створив умови, легалізував такі дії, забезпечив необхідне сприяння всім подібним військовим злочинцям,
– наголосив Солонтай.
Чи буде притягнуто до відповідальності Путіна за страту українського полоненого: дивіться відео
Місяць тому всі були шоковані іншими кадрами, на яких розстрілюють українського воїна через те, що він сказав: "Слава Україні".
"Зараз ми побачили ще більш шокуючі кадри. Виконавці цих злочинів різні, місця та способи вбивства – теж, а зміст однаковий: є військовий злочинець Путін, який створив таке середовище, в якому стимулюється здійснення вбивства і в якому розмножуються воєнні злочини. І тому Путін за все це відповідатиме", – підкреслив Олександр Солонтай.
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Позиція прем'єр-міністра України щодо страти українського полоненого росіянами
- Денис Шмигаль в інтерв'ю CNN закликав світових лідерів відреагувати на жахливий інцидент з жорстоким вбивством українського військового. Адже це не перший випадок злочинних дій російських окупантів.
- Прем'єр-міністр зазначив, що Владімір Путін понесе відповідальність за те, що російські військові безжалісно стратили українського воїна. Оскільки саме Путін дав наказ вдертися в Україну та вчиняти такі злочини.
- Шмигаль наголосив, що Україна проводить розслідування цього та інших злочинів окупантів. Він зауважив, що є важливим, аби усі винні понесли відповідальність разом з керівництвом країни-агресорки.