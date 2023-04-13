Створив умови: чи отримає особисто Путін покарання за страту військового ЗСУ

Відео, на якому російські окупанти страчують українського військового, шокувало цілий світ. Проте важливо, щоб покарання отримали не тільки виконавці злочину, але й Владімір Путін.

Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він нагадав, що є два види відповідальності: виконавця злочина та людини, яка формує в суспільстві умови для створення злочинів.

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Виконавці різні, а зміст однаковий

Він впевнений, що Путін відповість за всі ті злочини, попри те, що їхнім фізичним виконавцем є хтось інший.

Попри те, що фізичним виконавцем є конкретний злочинець, якого буде притягнуто до відповідальності, Путін також її понесе. Він створив умови, легалізував такі дії, забезпечив необхідне сприяння всім подібним військовим злочинцям,

– наголосив Солонтай.

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Місяць тому всі були шоковані іншими кадрами, на яких розстрілюють українського воїна через те, що він сказав: "Слава Україні".

"Зараз ми побачили ще більш шокуючі кадри. Виконавці цих злочинів різні, місця та способи вбивства – теж, а зміст однаковий: є військовий злочинець Путін, який створив таке середовище, в якому стимулюється здійснення вбивства і в якому розмножуються воєнні злочини. І тому Путін за все це відповідатиме", – підкреслив Олександр Солонтай.

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