Практика варварів: політолог припустив, навіщо окупанти злили відео страти військового

У Росії розгорнулась серйозна боротьба між різними групами впливу в Кремлі. Одні вважають, що потрібно взяти паузу та перегрупуватись, щоб продовжувати війну, а інші – радикально налаштовані патріоти, хочуть негайних дій.

Про це 24 Каналу розповів російський політолог Дмитро Орешкін. На його думку, саме група радикальних патріотів відповідальна та причетна за появу відео зі стратою українського військового.

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Така поведінка стала нормою в Росії

Він вважає, що це відео спеціально зашили "на запас", щоб викласти у потрібний момент, переслідуючи власні цілі. За цим стоїть та частина російського суспільства, яка вважає, що Путін діє занадто "м’яко", що "потрібно знищити Україну ядерним ударом". Це свідчить про загострення конфлікту між "вежами Кремля".

"В Росії зараз триває боротьба між "турбопатріотами", які вважають, що можна збільшити можливості російської армії та спробувати новий широкомасштабний наступ, та "поміркованими", які прагнуть до переговорів. Останні вважають, що якщо запросити Україну до переговорів, то вона погодиться. Тому "турбопатріоти" викидають таке відео, щоб зірвати навіть найменшу можливість переговорів", – припустив Орешкін.

Дмитро Орешкін про причини появи відео зі стратою військового ЗСУ: дивитись відео

Він вважає, що у сучасній Росії така поведінка стала нормою. Власник ПВК "Вагнера" Пригожин, наприклад, страчує власних солдатів кувалдою, а потім цю кувалду дарують чиновникам в Росії.

20 років тому цим займались ісламські фундаменталісти. Це практика типових варварів. Таку політику підтримує четверть росіян, а прибічниками таких діє є Пригожин та Кадиров,

– наголосив політолог.

Що відомо про страту українського військового