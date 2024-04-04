Стратегічна помилка: навіщо міністр оборони Франції дзвонив Шойгу

Вперше за півтора року відбулася пряма телефонна розмова між двома міністрами оборони – Франції та Росії. Приводом для французької сторони було висловити співчуття у зв'язку із загиблими під час теракту у російському "Крокусі". Але це не єдина причина.

Про це 24 Каналу повідомив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, підкресливши, що це була скоріше не дипломатична, а щира та відверта розмова. У ній, до речі, Себастьян Лекорню висловив своє ставлення до вигадок російської сторони щодо участі західних країн в організації теракту та підтвердив, що французька сторона має інформацію про те, що його організовувала ІДІЛ.

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Під час розмови Шойгу, цілком природно, звинуватив Захід "в усіх гріхах", згадуючи війну в Україні. Водночас французький міністр наголосив, що вони підтримують Україну.

Звичайно, міністр оборони Франції не міг здійснити дзвінок в Росію без дозволу чи вказівки президента Франції Еммануеля Макрона.

Після розмови з'явилася реакція Росії, де Шойгу в офіційному повідомленні сказав: "Я сподіваюся, що за цим терактом не стоїть Франція". Тобто, грубо кажучи, він вкотре плюнув в обличчя французам,

– сказав Жирнов.

Стратегічна помилка французів

Загалом Росія завжди такі дзвінки розглядатиме як прояв слабкості, тому стратегічно ця розмова була помилкою. Тим більше, що останнім часом між Францією та Росією триває постійна медійна війна.

Макрон сказав, що війська НАТО потенційно можуть бути на території України, хоча, до речі, Україна не просила жодних військ НАТО. Україна просить озброєння та допомогу, а не війська. Уся ця історія продовжується, але я вважаю, що Лекорню даремно дзвонив Шойгу, тому що це пробний камінь, який довів, що Росія не змінилася у цьому сенсі,

– сказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії.

Головна терористична світова загроза, за винятком конкретної війни терористичної Росії проти України, це ісламська загроза. І французи не могли не спробувати навести якісь мости з Росією.

Франція стурбована з двох причин

Перша причина – вже в червні 2024 року відбуватимуться десяті вибори до Європейського парламенту, і з цього приводу всі стурбовані можливістю проведення терактів під час цього заходу.

Друга причина – Франція влітку приймає Літні Олімпійські ігри. Звісно, вона стурбована безпекою цих ігор.

Вся ця історія, швидше за все, пов'язана із цим. І, до речі, у Макрона останнім часом було кілька заяв, у яких він говорив, що якби Росія захотіла відновити співпрацю у сфері спільної боротьби з міжнародним ісламським тероризмом, то Франція завжди готова до цієї справи,

– підсумував Сергій Жирнов.

Останні заяви французів щодо підтримки Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що не виключає можливості відправки військ НАТО в Україну. Однак це викликало обурення серед лідерів країн НАТО, які почали заявляти, що не відправлятимуть своїх солдатів на війну в Україні. Зокрема, категорично висловлювалися у Великій Британії, США та Німеччині.

У березні Франція анонсувала новий пакет військової підтримки для України – сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster для посилення ППО. Бронетехніка не нова, але функціональна і допоможе утримувати оборону на великій лінії фронту. А старі літаки Mirage 2000, які Франція теж планує передати Україні, можуть захистити нашу критичну інфраструктуру.

Франція підтримує атаки українських військових на російські НПЗ. Вона підкреслює, що "Україна здійснює легітимну оборону".